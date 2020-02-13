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В Україні запускають
платформу "Дія.Бізнес"

В Україні запускають платформу "Дія.Бізнес"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:33

В Україні запускають платформу "Дія.Бізнес"

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуску платформи для бізнесменів Дія.Бізнес.

Дивися повний текст В Україні запускають платформу \"Дія.Бізнес\".
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