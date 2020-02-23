Середня заробітна плата в місті Києві у 2019 році становила 15 800 грн, що вище загальноукраїнського значення в 1,5 рази.
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у 1,5 рази.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:36
Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у 1,5 рази.
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:36
Ни хочу ничего говорить о писаке, но приведу цифры с которыми знаком.
По одинаковой специальности и условиям работы - разница "грязными" ровно в 5 раз, это без учёта премиальных.(в конверте, или товаром, услугами)
Чистыми, и своевременно полученными, согласно трудового договора - начиная от 200 раз.
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