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Українці почали вживати більше
м'яса і фруктів і менше хліба

Українці почали вживати більше м'яса і фруктів і менше хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:27

Українці почали вживати більше м'яса і фруктів і менше хліба

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Дивися повний текст Українці почали вживати більше м'яса і фруктів і менше хліба.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:28

Зараз в тренді схуднення, відповідно статистика цей факт відображає
Taras Rudko
 
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