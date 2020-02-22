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Українці почали вживати більше м'яса і фруктів і менше хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
Дивися повний текст Українці почали вживати більше м'яса і фруктів і менше хліба
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:28
Зараз в тренді схуднення, відповідно статистика цей факт відображає
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