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Велика Британія запровадить
нові паспорти після Brexit...

Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:11

Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Sky News.

Дивися повний текст Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:11

“Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность”, — пояснила она.



Возвращение национальной идентичности говорите :!: с дизайном от французов и печатью от поляков :mrgreen: почему то она не упоминали о том :? что новые паспорта изготавливаются франко-голландской фирмой Gemalto на её фабрике в Тчеве, Польша :wink:
Михалыч
 
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