Про це повідомляє Sky News.
Дивися повний текст Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit (фото).
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Додано: Пон 24 лют, 2020 15:11
Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit...
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Дивися повний текст Велика Британія запровадить нові паспорти після Brexit (фото).
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:11
Возвращение национальной идентичности говорите с дизайном от французов и печатью от поляков почему то она не упоминали о том что новые паспорта изготавливаются франко-голландской фирмой Gemalto на её фабрике в Тчеве, Польша
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:59
І біометрію додадуть як же рабів без неї контролювати. І привід є, відновлення національної ідентичності.
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