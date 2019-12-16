RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським судам не вистачає
бюджету, щоб оплачувати...

Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:16

Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Дивися повний текст Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати послуги пошти - Opendatabot.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93654
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:21

Re: Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати...

Так судді б скинулися по пару тисяч з зарплати та пенсії ( чи там утримання довічного ) - і на все б вистачило ... А ще б ліві доходи могли використати на спільну справу - жалко , чи що ? Жадібні , напевно , дуже ...
Puente
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Доходи бюджету України знизилися майже на 4 мільярди гривень
R2 » П'ят 07 лют, 2020 10:25
1 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 10:25
macho070707
Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення...
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:06
2 251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:28
hazanovich_alexey
Держава не витрачатиме грошей з бюджету на покриття...
R2 » Пон 16 гру, 2019 14:31
3 626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 17:26
Gippo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.