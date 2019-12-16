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Дивися повний текст Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати послуги пошти - Opendatabot.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:16
Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати послуги пошти - Opendatabot.
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:21
Re: Українським судам не вистачає бюджету, щоб оплачувати...
Так судді б скинулися по пару тисяч з зарплати та пенсії ( чи там утримання довічного ) - і на все б вистачило ... А ще б ліві доходи могли використати на спільну справу - жалко , чи що ? Жадібні , напевно , дуже ...
Додано: Пон 24 лют, 2020 18:11
В 21 столітті 75 тисяч гривень на послуги пошти - це нонсенс якийсь. Ще мабуть в два рази більше витрачають на друк та папір.
Де держава в смартфоні?
Чому уряд нічого не зробив для запуску електронного документообігу між юридичними особами?
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