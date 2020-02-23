RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді очікують пожвавлення
економічного зростання...

В уряді очікують пожвавлення економічного зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:31

В уряді очікують пожвавлення економічного зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

Дивися повний текст В уряді очікують пожвавлення економічного зростання України у 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93656
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:31

Тоб-то за 2019 - 3.3, за 2018 - 3.4
І я скажу що за 2020 буде ще меньше, і добре якщо в 0 вийдемо, врожаю не буде і половини того що був в тому році, металургія не підніметься вже, програмісти ще меньше будуть платити чим платили і т.д.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр пояснив уповільнення зростання української економіки
R2 » П'ят 21 лют, 2020 13:00
4 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 22:15
motronic
В уряді планують все кредитування зробити на рівні 5-9% 1, 2
R2 » Сер 12 лют, 2020 16:40
10 677
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 09:56
guritsa337
Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками
R2 » Сер 19 лют, 2020 13:03
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 13:04
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17573)
24.02.2020 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.