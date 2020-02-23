Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.
Дивися повний текст В уряді очікують пожвавлення економічного зростання України у 2020 році.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:31
В уряді очікують пожвавлення економічного зростання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді очікують пожвавлення економічного зростання України у 2020 році.
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:31
Тоб-то за 2019 - 3.3, за 2018 - 3.4
І я скажу що за 2020 буде ще меньше, і добре якщо в 0 вийдемо, врожаю не буде і половини того що був в тому році, металургія не підніметься вже, програмісти ще меньше будуть платити чим платили і т.д.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:32
В свете последних новостей про вирус, будет удивительно, если мировая экономика не покажет падение. Но Украина (по мнению министров) на другой планете и плевала на все эти ваши вирусы.
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