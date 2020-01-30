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"Укрнафта" дала компанії з
орбіти "Привату" розстрочку...

"Укрнафта" дала компанії з орбіти "Привату" розстрочку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:57

"Укрнафта" дала компанії з орбіти "Привату" розстрочку...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укрнафта" підписала мирову угоду з ТОВ "Котлас".

Дивися повний текст \"Укрнафта\" дала компанії з орбіти \"Привату\" розстрочку на погашення боргу в 2,5 мільярда.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 17:57

По оценкам enkorr, “Укрнафта” отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных начислений.
ОТКАТ НАЛИЧНЫМИ!!!
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