Компанія "Укрнафта" підписала мирову угоду з ТОВ "Котлас".
Дивися повний текст \"Укрнафта\" дала компанії з орбіти \"Привату\" розстрочку на погашення боргу в 2,5 мільярда.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 17:57
"Укрнафта" дала компанії з орбіти "Привату" розстрочку...
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Дивися повний текст \"Укрнафта\" дала компанії з орбіти \"Привату\" розстрочку на погашення боргу в 2,5 мільярда.
Додано: Пон 24 лют, 2020 17:57
По оценкам enkorr, “Укрнафта” отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных начислений.
ОТКАТ НАЛИЧНЫМИ!!!
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:37
Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
- Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
- Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
Не подскажете слуги народа во главе с главным слугой, где так кредитуют, я бы взял немного
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