Введення в Україні обов'язкових накопичувальних пенсій може бути відкладено на невизначений період.
Дивися повний текст Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант зміни пенсійної системи.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:16
Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант зміни пенсійної системи.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:16
Ага, потім до влади приходить ще один "Янукович", вивозить всі бабки з країни, в бюджеті діра - і хер вам, а не пенсія. Поки судам і прокуратурі ніхто не довіряє, ніхто не захоче ваших "державних" накопичувальних програм.
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:18
Что-то я не понял прикола вносить 50 долларов ежемесячно, а получать 200, 500 или 700 грн ежемесячно ))). Новая инициатива от Слуг, не владеющих математикой или совестью
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:21
Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..
Пусть в Раде и опробуют на себе подобные варианты обещанного.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:39
Лучшее накопление на старость - это серебрянные полтинники по цене металла. Вполне ликвидны, всегда легко купить и продать. Маленький удобный номинал - 9 грамм чистого серебра. Не боятся сырости, грибка и краха долларовой пирамиды.)
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