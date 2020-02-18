RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Накопичити на старість: в Раді
придумали новий варіант...

Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:16

Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...

Пропонуємо до обговорення:
Введення в Україні обов'язкових накопичувальних пенсій може бути відкладено на невизначений період.

Дивися повний текст Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант зміни пенсійної системи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93661
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:16

Ага, потім до влади приходить ще один "Янукович", вивозить всі бабки з країни, в бюджеті діра - і хер вам, а не пенсія. Поки судам і прокуратурі ніхто не довіряє, ніхто не захоче ваших "державних" накопичувальних програм.
nataliya_oprysko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 05.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:18

Что-то я не понял прикола вносить 50 долларов ежемесячно, а получать 200, 500 или 700 грн ежемесячно ))). Новая инициатива от Слуг, не владеющих математикой или совестью
Spets
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:21

Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..

Тобто ти можеш вносити 50 доларів на місяць, а казначейство обіцяє, що буде давати трохи більше інфляційного відсотка

Пусть в Раде и опробуют на себе подобные варианты обещанного.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9018
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:39

Лучшее накопление на старость - это серебрянные полтинники по цене металла. Вполне ликвидны, всегда легко купить и продать. Маленький удобный номинал - 9 грамм чистого серебра. Не боятся сырости, грибка и краха долларовой пирамиды.)
artlife
 
Повідомлень: 192
З нами з: 07.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Peugeot презентував новий пікап (фото)
R2 » Суб 22 лют, 2020 13:16
5 407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 19:52
warlamp
У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів...
R2 » Вів 18 лют, 2020 21:50
2 234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 14:16
mapamapa
У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу
R2 » П'ят 21 лют, 2020 18:37
1 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 18:37
al_a_shurshun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16281)
24.02.2020 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.