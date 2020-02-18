А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 23:23
А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
Додано: Пон 24 лют, 2020 23:33
Законопроект Папандопуло.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:24
Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..
Вы бы поинтересовались у депутантов и их ... - сколько они торгуя... накопили?
На квартиры, пароходы, "родовые имения", и т.д. Гончарук - "малину спалил"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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