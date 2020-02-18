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Накопичити на старість: в Раді
придумали новий варіант...

Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:23

А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:33

  p_a_l написав:А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.

Законопроект Папандопуло.

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:24

Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..

Вы бы поинтересовались у депутантов и их ... - сколько они торгуя... накопили?
На квартиры, пароходы, "родовые имения", и т.д. Гончарук - "малину спалил"
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:25

идут на***
lestat
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:06

Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами. Только должна быть справедливость в этой системе. А то одни с сошкой а другие с ложкой... Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.
Alexnik
 
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