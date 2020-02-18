Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...

Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08

p_a_l написав: А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил? А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?

100%Вместо принудиловки, лучше проводить информационно-разъяснительные кампании на примере обычных успешных людей, призывая население самостоятельно позаботиться о своей старости. А вот во что и куда инвестировать, - в банковские вклады, ОВГЗ, акции, крипту, золото, недвижимость, страховые, пенсионные фонды, долларовый кэш или просто много детей наклепать - это уже каждому самостоятельно решать.Бо уже хватит у людей высокими налогами душить и отнимать возможности сегодня, ради прекрасного, но мифического завтра. Т. е. вместо пенсии всем без исключения, по достижению 70 лет, просто платить пособие по старости (аналогично пособию при рождении) в размере минимальной пенсии, но уже сейчас сократив и снизив налоги, чтобы солидную прибавку к пособию человек смог заработать себе сам.Уже сейчас средняя зарплата в 4 - 5 раз превышает среднюю пенсию. Такого даже не было в лихие 90-е.