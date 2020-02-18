А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 23:23
А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
Додано: Пон 24 лют, 2020 23:33
Законопроект Папандопуло.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 25 лют, 2020 00:24
Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..
Вы бы поинтересовались у депутантов и их ... - сколько они торгуя... накопили?
На квартиры, пароходы, "родовые имения", и т.д. Гончарук - "малину спалил"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 09:06
Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами. Только должна быть справедливость в этой системе. А то одни с сошкой а другие с ложкой... Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:21
Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..
Тогда лучше уже инвестировать в новостройку в промышленном Подоле. Лет за 20 там должно все достроится. И вырости в цене. Вот вам и пенсия, которую инфляция не съест. Или при старте инвестировать в Теличку(когда начнут), которую тоже лет 20 будут застраивать.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:42
Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..
Вот только не работает и работать не будет, она нежизнеспособна
Для молидарной системы по сути без разницы, кто и когда платил, ибо в любом случае все пенсии платятся из взносов тех, кто работает сейчас. И если пенсов столько же, сколько работающих официально, то никак пенсии высокими не будут. А всякие спецпенсии это не более 1% всего фонда, даже если их обнулить, никакого эффекта все равно не будет
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08
100%
Вместо принудиловки, лучше проводить информационно-разъяснительные кампании на примере обычных успешных людей, призывая население самостоятельно позаботиться о своей старости. А вот во что и куда инвестировать, - в банковские вклады, ОВГЗ, акции, крипту, золото, недвижимость, страховые, пенсионные фонды, долларовый кэш или просто много детей наклепать - это уже каждому самостоятельно решать.
Бо уже хватит у людей высокими налогами душить и отнимать возможности сегодня, ради прекрасного, но мифического завтра. Т. е. вместо пенсии всем без исключения, по достижению 70 лет, просто платить пособие по старости (аналогично пособию при рождении) в размере минимальной пенсии, но уже сейчас сократив и снизив налоги, чтобы солидную прибавку к пособию человек смог заработать себе сам.
Уже сейчас средняя зарплата в 4 - 5 раз превышает среднюю пенсию. Такого даже не было в лихие 90-е.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:25
Гениальный совет! Алкашня и всякие маргиналы и так не прячут "станок" в трусы, только вот при этом содержат их всех с их никому ненужными выводками опять таки мы с вами (выплаты из бюджета то!) Потом их всех дружно лишают родительских прав, детей забирают в приюты и вуаля! до 18 лет их детей содержим опять таки мы, а они клепают новых!
|