RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Накопичити на старість: в Раді
придумали новий варіант...

Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:23

А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.
p_a_l
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:33

  p_a_l написав:А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
Дармоеды.

Законопроект Папандопуло.

ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9020
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1995 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 00:24

Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..

Вы бы поинтересовались у депутантов и их ... - сколько они торгуя... накопили?
На квартиры, пароходы, "родовые имения", и т.д. Гончарук - "малину спалил"
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7991
З нами з: 20.09.12
Подякував: 666 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:06

Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами. Только должна быть справедливость в этой системе. А то одни с сошкой а другие с ложкой... Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.
Alexnik
 
Повідомлень: 130
З нами з: 17.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:21

Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..

Тогда лучше уже инвестировать в новостройку в промышленном Подоле. Лет за 20 там должно все достроится. И вырости в цене. Вот вам и пенсия, которую инфляция не съест. Или при старте инвестировать в Теличку(когда начнут), которую тоже лет 20 будут застраивать.
RomanM
 
Повідомлень: 11
З нами з: 12.02.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:42

Re: Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант..

  Alexnik написав:Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами.

Вот только не работает и работать не будет, она нежизнеспособна
  Alexnik написав:Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.

Для молидарной системы по сути без разницы, кто и когда платил, ибо в любом случае все пенсии платятся из взносов тех, кто работает сейчас. И если пенсов столько же, сколько работающих официально, то никак пенсии высокими не будут. А всякие спецпенсии это не более 1% всего фонда, даже если их обнулить, никакого эффекта все равно не будет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26492
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 6267 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:08

  p_a_l написав:А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?

100%
Вместо принудиловки, лучше проводить информационно-разъяснительные кампании на примере обычных успешных людей, призывая население самостоятельно позаботиться о своей старости. А вот во что и куда инвестировать, - в банковские вклады, ОВГЗ, акции, крипту, золото, недвижимость, страховые, пенсионные фонды, долларовый кэш или просто много детей наклепать - это уже каждому самостоятельно решать.

Бо уже хватит у людей высокими налогами душить и отнимать возможности сегодня, ради прекрасного, но мифического завтра. Т. е. вместо пенсии всем без исключения, по достижению 70 лет, просто платить пособие по старости (аналогично пособию при рождении) в размере минимальной пенсии, но уже сейчас сократив и снизив налоги, чтобы солидную прибавку к пособию человек смог заработать себе сам.

Уже сейчас средняя зарплата в 4 - 5 раз превышает среднюю пенсию. Такого даже не было в лихие 90-е.
Аlександр
 
Повідомлень: 3403
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:25

  Аlександр написав:
  p_a_l написав:А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?

100%
Вместо принудиловки, лучше проводить информационно-разъяснительные кампании на примере обычных успешных людей, призывая население самостоятельно позаботиться о своей старости. А вот во что и куда инвестировать, - в банковские вклады, ОВГЗ, акции, крипту, золото, недвижимость, страховые, пенсионные фонды, долларовый кэш или просто много детей наклепать - это уже каждому самостоятельно решать.

Бо уже хватит у людей высокими налогами душить и отнимать возможности сегодня, ради прекрасного, но мифического завтра. Т. е. вместо пенсии всем без исключения, по достижению 70 лет, просто платить пособие по старости (аналогично пособию при рождении) в размере минимальной пенсии, но уже сейчас сократив и снизив налоги, чтобы солидную прибавку к пособию человек смог заработать себе сам.

Уже сейчас средняя зарплата в 4 - 5 раз превышает среднюю пенсию. Такого даже не было в лихие 90-е.

Гениальный совет! Алкашня и всякие маргиналы и так не прячут "станок" в трусы, только вот при этом содержат их всех с их никому ненужными выводками опять таки мы с вами (выплаты из бюджета то!) Потом их всех дружно лишают родительских прав, детей забирают в приюты и вуаля! до 18 лет их детей содержим опять таки мы, а они клепают новых! :evil:
vetka
 
Повідомлень: 6122
З нами з: 04.03.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idavydova, Igorten, Tabak, zloy_ukr і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Peugeot презентував новий пікап (фото)
R2 » Суб 22 лют, 2020 13:16
5 449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 19:52
warlamp
У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів...
R2 » Вів 18 лют, 2020 21:50
2 254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 14:16
mapamapa
У Нафтогазі затвердили новий план збільшення видобутку газу
R2 » П'ят 21 лют, 2020 18:37
1 170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лют, 2020 18:37
al_a_shurshun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81851)
25.02.2020 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.