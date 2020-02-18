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Накопичити на старість: в Раді
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Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:52

ellinas2 Да ,такой подход внести в два раза больше,а получить в два раза меньше,А вы наоборот хотели :D
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:31

  Faceless написав:
  Alexnik написав:Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами.

Вот только не работает и работать не будет, она нежизнеспособна
  Alexnik написав:Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.

Для молидарной системы по сути без разницы, кто и когда платил, ибо в любом случае все пенсии платятся из взносов тех, кто работает сейчас. И если пенсов столько же, сколько работающих официально, то никак пенсии высокими не будут. А всякие спецпенсии это не более 1% всего фонда, даже если их обнулить, никакого эффекта все равно не будет

При любом раскладе, если не крал по взрослому - тебя кинут.
Совковая система гарантировала на погашение пенсионных накоплений прибыль с прибыльных государственных предприятий куда вкладывались вложения.
УСЁ зависит от Государственной политики на этом поле.
И от философии тех, кто делит и отымает, кто обналичивает и выводит, ... - того, чей гешефт.
Но интереса украинца, что честно отработал всю жизнь здесь нет с 1992года.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36

Единственный вариант - наличие зарегистрированной в офшоре прибыльной фирмы.
Причина - провальная экономическая политика в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 8003
З нами з: 20.09.12
Подякував: 667 раз.
Подякували: 859 раз.
 
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  #<123
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