Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:52
ellinas2 Да ,такой подход внести в два раза больше,а получить в два раза меньше,А вы наоборот хотели
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:31
При любом раскладе, если не крал по взрослому - тебя кинут.
Совковая система гарантировала на погашение пенсионных накоплений прибыль с прибыльных государственных предприятий куда вкладывались вложения.
УСЁ зависит от Государственной политики на этом поле.
И от философии тех, кто делит и отымает, кто обналичивает и выводит, ... - того, чей гешефт.
Но интереса украинца, что честно отработал всю жизнь здесь нет с 1992года.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36
Единственный вариант - наличие зарегистрированной в офшоре прибыльной фирмы.
Причина - провальная экономическая политика в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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