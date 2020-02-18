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Накопичити на старість: в Раді придумали новий варіант...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:52
ellinas2
Да ,такой подход внести в два раза больше,а получить в два раза меньше,А вы наоборот хотели
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bugalter
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:31
Faceless написав: Alexnik написав:
Солидарная система - это лучшее, что может работать в нашей стране с постоянными дефолтами.
Вот только не работает и работать не будет, она нежизнеспособна
Alexnik написав:
Например в эту систему подсадили силовиков, которые никогда взносов не платили и получали пенсии из госбюджета через военкоматы (еще с Советских времен). А сейчас получается, что силовики проработав 10-15 лет получают из ПФ 80% ср. зарплаты в течении 35 лет. А обычный пенсионер проработав 35 лет получает 35% в течении 15 лет...Я молчу про спецпенсов (судьи, прокуроры и т. д.) с пенсиями по 25-40 тыс.
Для молидарной системы по сути без разницы, кто и когда платил, ибо в любом случае все пенсии платятся из взносов тех, кто работает сейчас. И если пенсов столько же, сколько работающих официально, то никак пенсии высокими не будут. А всякие спецпенсии это не более 1% всего фонда, даже если их обнулить, никакого эффекта все равно не будет
При любом раскладе, если не крал по взрослому - тебя кинут.
Совковая система гарантировала на погашение пенсионных накоплений прибыль с прибыльных государственных предприятий куда вкладывались вложения.
УСЁ зависит от Государственной политики на этом поле.
И от философии тех, кто делит и отымает, кто обналичивает и выводит, ... - того, чей гешефт.
Но интереса украинца, что честно отработал всю жизнь здесь нет с 1992года.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36
Единственный вариант - наличие зарегистрированной в офшоре прибыльной фирмы.
Причина - провальная экономическая политика в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:30
Ми вже можемо подякувати Кучми за ваучерні приватизація за які получаємо великі девіденти
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mopsuamopslubar
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:04
vetka написав: Аlександр написав: p_a_l написав:
А можно не лезть со своими принудительными накоплениями к тем кто уже накопил?
100%
Вместо принудиловки, лучше проводить информационно-разъяснительные кампании на примере обычных успешных людей, призывая население самостоятельно позаботиться о своей старости. А вот во что и куда инвестировать, - в банковские вклады, ОВГЗ, акции, крипту, золото, недвижимость, страховые, пенсионные фонды, долларовый кэш или просто много детей наклепать
- это уже каждому самостоятельно решать.
Бо уже хватит у людей высокими налогами душить и отнимать возможности сегодня, ради прекрасного, но мифического завтра. Т. е. вместо пенсии всем без исключения, по достижению 70 лет, просто платить пособие по старости (аналогично пособию при рождении) в размере минимальной пенсии, но уже сейчас сократив и снизив налоги, чтобы солидную прибавку к пособию человек смог заработать себе сам.
Уже сейчас средняя зарплата в 4 - 5 раз превышает среднюю пенсию. Такого даже не было в лихие 90-е.
Гениальный совет! Алкашня и всякие маргиналы и так не прячут "станок" в трусы, только вот при этом содержат их всех с их никому ненужными выводками опять таки мы с вами (выплаты из бюджета то!) Потом их всех дружно лишают родительских прав, детей забирают в приюты и вуаля! до 18 лет их детей содержим опять таки мы, а они клепают новых!
При чем здесь алкашня-маргиналы?
Хочешь, - злато-серебро собирай.
Хочешь, - детей заводи, достойно расти и воспитывай, которые затем в старости поддержат тебя.
Каждый способен позаботиться о себе сам. Но для этого нужно уменьшить удавку налогового бремени.
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Аlександр
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Додано: Вів 25 лют, 2020 21:00
я чего то не понял -1. почему 50 дол сша-значит де факто -казначейство официально признаёт ден. единицу своей страны макулатурой и 2 отдавать 50дол по 25= 1250 что бы получать 200 или 500-я не понял нас тут за де*** держат
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gering
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Додано: Вів 25 лют, 2020 21:52
fighterjet написав: artlife написав:
Лучшее накопление на старость - это серебрянные полтинники по цене металла. Вполне ликвидны, всегда легко купить и продать. Маленький удобный номинал - 9 грамм чистого серебра. Не боятся сырости, грибка и краха долларовой пирамиды.)
Але є одна проблема - у гості часом можуть завітати недобрі люди, і є вірогідність втратити накопичення всього життя за якісь хвилини. Тобто як основне накопичення на старість це не зовсім вдала ідея.
китайцы наштампуют таких монет !! . в серебра нету , никакого ! , механизма защиты .
это серебро или кусок неизвестного металла
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moldashavanin
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Додано: Сер 26 лют, 2020 05:26
Аlександр написав:
При чем здесь алкашня-маргиналы?
Хочешь, - злато-серебро собирай.
Хочешь, - детей заводи, достойно расти и воспитывай, которые затем в старости поддержат тебя.
Каждый способен позаботиться о себе сам. Но для этого нужно уменьшить удавку налогового бремени.
Знаете где в мире дети это "инвестиция"? В Центральной Америке, там пенсий нет вообще и вообще никогда не было. Следующая станция - Сомали. Конечная. Там "инвестиция" это старый АК-47 и ржавая граната. Выходя, не забывайте свои вещи.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 26 лют, 2020 08:54
Александр про ак 47 это сильно.
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toliktalalaiev
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