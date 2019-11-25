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«Мону Лізу» з кубиків Рубика
продали на аукціоні в...

«Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19

«Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в...

Пропонуємо до обговорення:
Поки не відомо, хто став власником картини.

Дивися повний текст «Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в Парижі за €480 тисяч (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19

Идеальный способ отмывать грязные деньги. Браво!
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