Поки не відомо, хто став власником картини.
Дивися повний текст «Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в Парижі за €480 тисяч (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:19
«Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Мону Лізу» з кубиків Рубика продали на аукціоні в Парижі за €480 тисяч (фото).
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:59
Все давно известно.Купил картину меценат под псевдонимом "Освободитель",он покупает анонимно и обычно днем,также он носит линзы,только несколько друзей видели его без линз.Кроме того,бабушка и дедушка "Освободителя" считают,что внук работает водителем дальнобойщиком.
|