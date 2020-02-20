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УЗ хоче купити дизпального майже на 5 мільярдів -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:40
Пропонуємо до обговорення:
На участь у конкурсі на закупівлю 200 тис. тонн дизельного пального за рамковою угодою для потреб залізничної галузі України на поточний рік подали заявки 12 компаній.
Дивися повний текст УЗ хоче купити дизпального майже на 5 мільярдів - вибирає з 12 компаній
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:40
В итоге купят у того,у кого "нужно".
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