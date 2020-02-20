|
|
|
Майже половина київських мостів у передаварійному стані...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Дивися повний текст Майже половина київських мостів у передаварійному стані - Кличко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93661
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 21:44
Пять лет у корыта, а воз и ныне там.
-
tigr-uu
-
-
- Повідомлень: 697
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|