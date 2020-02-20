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Майже половина київських мостів
у передаварійному стані...

Майже половина київських мостів у передаварійному стані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:44

Майже половина київських мостів у передаварійному стані...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Дивися повний текст Майже половина київських мостів у передаварійному стані - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 21:44

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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:02

Re: Майже половина київських мостів у передаварійному стані.

Скоро градет колапс, надеюсь хоть метро по мостам пускать будут)
Laven
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