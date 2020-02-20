Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Дивися повний текст Майже половина київських мостів у передаварійному стані - Кличко.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 21:44
Майже половина київських мостів у передаварійному стані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина київських мостів у передаварійному стані - Кличко.
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:02
Re: Майже половина київських мостів у передаварійному стані.
Скоро градет колапс, надеюсь хоть метро по мостам пускать будут)
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