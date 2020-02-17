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Особливості е-декларування:
названо доходи, які не...

Особливості е-декларування: названо доходи, які не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:26

Особливості е-декларування: названо доходи, які не...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти, повернуті як податкова знижка за навчання дитини, не вважаються доходом.

Дивися повний текст Особливості е-декларування: названо доходи, які не потрібно вказувати.
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