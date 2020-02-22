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НБУ вводить у обіг оновлену
банкноту 200 гривень (фото,...

НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:22

НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото,...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України сьогодні, 25 лютого, вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень.

Дивися повний текст НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото, відео).
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