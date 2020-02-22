Національний банк України сьогодні, 25 лютого, вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 200 гривень.
Дивися повний текст НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото, відео).
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:22
НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото,...
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Дивися повний текст НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото, відео).
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:27
айбоксы не успевают обновлять, они еще Вернадского не принимают, а тут обновленная помолодевшая Леся.... )
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:37
Года через три увидим вживую. Периодически снимаю кэш в банкоматах. Тысячу ни разу не видел. А пятисотки до сих пор вперемешку идут: старые и новые. Причём новые более потрёпанные чем старые. Феномен.
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:45
Re: НБУ вводить у обіг оновлену банкноту 200 гривень (фото,.
П"ятисотки дуже багато лежать в заначках . А 100 і 200 зараз - найбільш ходові . Так що скоро будуть . Ну і по-любому купюри треба оновлювати для боротьби з підробками - що тут такого ?
Їм ще 2 гривні монетку треба б змінити якось - колір ( найпростіше ) чи форму ...
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