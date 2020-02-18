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Через "тютюнову правку" бюджет
недоотримав 3 мільярди -...

Через "тютюнову правку" бюджет недоотримав 3 мільярди -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:24

Через "тютюнову правку" бюджет недоотримав 3 мільярди -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Дивися повний текст Через \"тютюнову правку\" бюджет недоотримав 3 мільярди - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:24

ну и что? ну недополучил,и что?новость пройдет незамеченной.хотя огромные деньги были потеряны по вине одного конкретного человека.и что?будет ли он наказан?

"Скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как “маржа Холодова”, начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий."
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35

у єтой поправки есть автор, так почему бы не назвать имя этого кудрявого друга Андруши Портнова?
redmax11
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