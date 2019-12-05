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Молдова ввела заборону на ввезення м'яса птиці і яєць з...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Молдови 12 лютого прийняв рішення про введення заборони на експорт птиці і яєць з України - для запобігання поширенню вірусу пташиного грипу, повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:35
Я один заметил, что слишком много внимания уделяется в новостях Молдове. О газе, о курице. О Днепропетровской области гораздо меньше пишут. А население то соизмеримое)).
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RomanM
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