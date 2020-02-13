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ОККО і WOG знизили
ціни на автогаз

ОККО і WOG знизили ціни на автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:59

ОККО і WOG знизили ціни на автогаз

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Дивися повний текст ОККО і WOG знизили ціни на автогаз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:59

То нехай подавляться своїм газом. Я вже 2-й день в Києві заправляюся по 9,88грн/л.
jeugen
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