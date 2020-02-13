Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.
Дивися повний текст ОККО і WOG знизили ціни на автогаз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 10:59
ОККО і WOG знизили ціни на автогаз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ОККО і WOG знизили ціни на автогаз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 10:59
То нехай подавляться своїм газом. Я вже 2-й день в Києві заправляюся по 9,88грн/л.
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