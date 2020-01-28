Мешканка багатоповерхівки у Києві отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму майже 53 тисячі гривень.
Дивися повний текст Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У \"Київтеплоенерго\" пояснили причину (фото).
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00
Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Дивися повний текст Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У \"Київтеплоенерго\" пояснили причину (фото).
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00
Интересно, если ей пересчитают, то начисление с точки зрения закона будет не правильное, то есть нарушение закона. По второму пункту, когда эти потомки обезьян начнут думать при написании законов ?
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:17
Гнилая система. Это только начало. Скоро пойдут астрономические счета по общедомовым счетчикам воды.
Гончарука - у відставку!
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:25
zloy_ukr Уже пошли. Затопило квартиру, выехали и начали делать ремонт(никто не проживал) Водоканал выставил счет 4чел Х 40 грн/куб Х 2 мес х 7 куб/чел =2240 грн. Счетчик, пломбы есть, платежки не приходили, уведомлений не было. Аргументируют, что у счетчика подошел срок поверки, поэтому начислили по нормам. Расположение 5 км от Киева.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:28
Именно по этой причине никто ничего пересчитывать не будет.
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29
Интересно посчитать, как Київтеплоенерго обоснует, что умудрилось запихнуть такое количество энергии в отдельную квартиру. Температура теплоносителя должна быть несколько тысяч градусов, а это - абсурд.
Гончарука - у відставку!
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30
Срок "подошел" или "прошел" -- это существенная разница.
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