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Киянці прийшла платіжка за
опалення на 53 тисячі. У...

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканка багатоповерхівки у Києві отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму майже 53 тисячі гривень.

Дивися повний текст Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У \"Київтеплоенерго\" пояснили причину (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:00

-с точки зрения закона начисление за отопление в доме правильное, однако, учитывая реалии — противоречит логике справедливых начислений для клиентов;
-квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности, Постановления КМУ №630, требований которого придерживаются теплопоставщики.


Интересно, если ей пересчитают, то начисление с точки зрения закона будет не правильное, то есть нарушение закона. По второму пункту, когда эти потомки обезьян начнут думать при написании законов ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:17

Гнилая система. Это только начало. Скоро пойдут астрономические счета по общедомовым счетчикам воды.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:25

zloy_ukr Уже пошли. Затопило квартиру, выехали и начали делать ремонт(никто не проживал) Водоканал выставил счет 4чел Х 40 грн/куб Х 2 мес х 7 куб/чел =2240 грн. Счетчик, пломбы есть, платежки не приходили, уведомлений не было. Аргументируют, что у счетчика подошел срок поверки, поэтому начислили по нормам. Расположение 5 км от Киева.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:28

  Igorten написав:
-с точки зрения закона начисление за отопление в доме правильное, однако, учитывая реалии — противоречит логике справедливых начислений для клиентов;
-квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности, Постановления КМУ №630, требований которого придерживаются теплопоставщики.


Интересно, если ей пересчитают, то начисление с точки зрения закона будет не правильное, то есть нарушение закона. По второму пункту, когда эти потомки обезьян начнут думать при написании законов ?

Именно по этой причине никто ничего пересчитывать не будет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:29

Интересно посчитать, как Київтеплоенерго обоснует, что умудрилось запихнуть такое количество энергии в отдельную квартиру. Температура теплоносителя должна быть несколько тысяч градусов, а это - абсурд.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30

  romiks2009 написав:zloy_ukr Уже пошли. Затопило квартиру, выехали и начали делать ремонт(никто не проживал) Водоканал выставил счет 4чел Х 40 грн/куб Х 2 мес х 7 куб/чел =2240 грн. Счетчик, пломбы есть, платежки не приходили, уведомлений не было. Аргументируют, что у счетчика подошел срок поверки, поэтому начислили по нормам. Расположение 5 км от Киева.

Срок "подошел" или "прошел" -- это существенная разница.
_hunter
 
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