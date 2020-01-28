RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянці прийшла платіжка за
опалення на 53 тисячі. У...

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:48

  zloy_ukr написав:Интересно посчитать, как Київтеплоенерго обоснует, что умудрилось запихнуть такое количество энергии в отдельную квартиру. Температура теплоносителя должна быть несколько тысяч градусов, а это - абсурд.


А что там обосновывать, я так понимаю когда у всем счетчики то берут показания и весь остаток что сверху делят на всех, потери, обогрев помещений общего пользования. В данном случае, на нее повесили 2 последних пункта предыдущего предложения, ссылаясь на методику расчета на основе постановления КМУ.
Igorten
 
Повідомлень: 3774
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:59

Re: Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...

Мені в цьому найцікавіше сама "потерпіла" - яка чомусь не встановила ( чи не легалізувала ) теплолічильник на величеньку нову квартиру ... Жадібний повинен платити ...
Puente
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:05

Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.
civ
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:08

Igorten Методика расчета Київтеплоенерго понятна, простая и де-би-льная.
Но платить должны за оказанный обьем услуг, и надо еще доказать, что Київтеплоенерго их конкретно предоставило. Шансы выиграть - большие.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 12.12.14
Подякував: 108 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:31

  civ написав:Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.

И ответ тот же: ваши счетчики -- ваши проблемы. Сроки их поверки кроме вас никого не волнуют...
_hunter
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:33

_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 :mrgreen: вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 12.12.14
Подякував: 108 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:34

  zloy_ukr написав:Igorten Методика расчета Київтеплоенерго понятна, простая и де-би-льная.
Но платить должны за оказанный обьем услуг, и надо еще доказать, что Київтеплоенерго их конкретно предоставило. Шансы выиграть - большие.

Лехко: есть конкретный домовой счетчик, который конкретно поверен и не менее конкретно сертифицорован. Это счетчик конкретно регистрирует конкретное потребление. Шансы выиграть -- околонулевые -- вида "преставитель ответчика не явился на заседание". Но даже в этом случае (учитывая сумму) будет аппеляция.
_hunter
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:41

Re: Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...

Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...
Puente
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:41

формула газпрома бери или плати :twisted:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 04.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:45

  zloy_ukr написав:_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 :mrgreen: вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.

Это какая-то древняя версия закона. Последняя/текущая версия:
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором
_hunter
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
R2 » Вів 11 лют, 2020 10:11
7 521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 16:10
Vovick
Гончарук назвав причини зниження вартості опалення
R2 » Пон 03 лют, 2020 15:52
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 15:52
zloy_ukr
Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за... 1, 2
R2 » Вів 28 січ, 2020 10:51
12 1037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 21:41
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.