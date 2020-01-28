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Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:48
zloy_ukr написав:
Интересно посчитать, как Київтеплоенерго обоснует, что умудрилось запихнуть такое количество энергии в отдельную квартиру. Температура теплоносителя должна быть несколько тысяч градусов, а это - абсурд.
А что там обосновывать, я так понимаю когда у всем счетчики то берут показания и весь остаток что сверху делят на всех, потери, обогрев помещений общего пользования. В данном случае, на нее повесили 2 последних пункта предыдущего предложения, ссылаясь на методику расчета на основе постановления КМУ.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 11:59
Мені в цьому найцікавіше сама "потерпіла" - яка чомусь не встановила ( чи не легалізувала ) теплолічильник на величеньку нову квартиру ... Жадібний повинен платити ...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:05
Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:08
Igorten Методика расчета Київтеплоенерго понятна, простая и де-би-льная.
Но платить должны за оказанный обьем услуг, и надо еще доказать, что Київтеплоенерго их конкретно предоставило. Шансы выиграть - большие.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:31
civ написав:
Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.
И ответ тот же: ваши счетчики -- ваши проблемы. Сроки их поверки кроме вас никого не волнуют...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:33
_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги
, а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:34
zloy_ukr написав:Igorten
Методика расчета Київтеплоенерго понятна, простая и де-би-льная.
Но платить должны за оказанный обьем услуг, и надо еще доказать, что Київтеплоенерго их конкретно предоставило
. Шансы выиграть - большие.
Лехко: есть конкретный домовой счетчик, который конкретно поверен и не менее конкретно сертифицорован. Это счетчик конкретно регистрирует конкретное потребление. Шансы выиграть -- околонулевые -- вида "преставитель ответчика не явился на заседание". Но даже в этом случае (учитывая сумму) будет аппеляция.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:41
Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:41
формула газпрома бери или плати
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:45
zloy_ukr написав:_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги
, а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.
Это какая-то древняя версия закона. Последняя/текущая версия:
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором
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