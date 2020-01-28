RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянці прийшла платіжка за
опалення на 53 тисячі. У...

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46

  Puente написав:Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...

Есть такое слово -- "допуски"...
_hunter
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
R2 » Вів 11 лют, 2020 10:11
7 521
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 16:10
Vovick
Гончарук назвав причини зниження вартості опалення
R2 » Пон 03 лют, 2020 15:52
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 15:52
zloy_ukr
Автономне опалення заощадить українцям 30-35% за... 1, 2
R2 » Вів 28 січ, 2020 10:51
12 1037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 21:41
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.