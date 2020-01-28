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Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46
Puente написав:
Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...
Есть такое слово -- "допуски"...
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