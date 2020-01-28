Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...

Есть такое слово -- "допуски"...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:26
Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34
Уверен, что счет пересчитают, и выставят адекватный.
Київтеплоенерго ведет себя неадекватно глупо, и это хорошо, и возможно поможет в будущем решить подобные инциденты не только с теплом, но и с водой, и с газом.
Гончарука - у відставку!
|