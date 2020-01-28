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Киянці прийшла платіжка за
опалення на 53 тисячі. У...

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46

  Puente написав:Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...

Есть такое слово -- "допуски"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:26

Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34

Уверен, что счет пересчитают, и выставят адекватный.
Київтеплоенерго ведет себя неадекватно глупо, и это хорошо, и возможно поможет в будущем решить подобные инциденты не только с теплом, но и с водой, и с газом.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:46

Оплата коммунальных услуг

Чуток прочитав тему..
т.е. я , человек, платящий все налоги, должен жить в страхе и ужасе.. (заключить договор, в свое рабочее время), пройти поверку счетчиков ( в свое рабочее время), заключить прямой договор (в свое рабочее время, со всеми, бл, компаниями) заплатить деньги, и оплатить счет?? типа 53 тыс.грн... потому что:
1. из дома 100 квартир, договор заключили 75... ( в лучшем случае)
2. показания счетчиков передали 50..( в лучшем случае )
3. потребление разделил на всех 100
4. 50 получили по счетчикам, 50 по среднему...
А в чем среднее???
У кого то батерии оключены все, у кого то работают все...просто не заключили договор и имеют возможность обогреваться.
idavydova
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:01

  Igorten написав:Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.

Для домов без домового счетчика -- так и делается. Если домовой счетчик есть -- кому какое дело что там у соседей? -- есть конкретный небаланс.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03

  idavydova написав:Чуток прочитав тему..
т.е. я , человек, платящий все налоги, должен жить в страхе и ужасе.. (заключить договор, в свое рабочее время), пройти поверку счетчиков ( в свое рабочее время), заключить прямой договор (в свое рабочее время, со всеми, бл, компаниями) заплатить деньги, и оплатить счет?? типа 53 тыс.грн... потому что:
1. из дома 100 квартир, договор заключили 75... ( в лучшем случае)
2. показания счетчиков передали 50..( в лучшем случае )
3. потребление разделил на всех 100
4. 50 получили по счетчикам, 50 по среднему...
А в чем среднее???
У кого то батерии оключены все, у кого то работают все...просто не заключили договор и имеют возможность обогреваться.

Нужно было читать не "чуток": потребление разделили на 25. Жить в страхе и ужасе -- не обязательно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16

  civ написав:Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.

А кто вас должен был предупреждать? Как бы счетчики - это в первую очередь вас должны волновать, а не киевэнерго или водоканал.
vetka
 
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