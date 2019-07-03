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Киянці прийшла платіжка за
опалення на 53 тисячі. У...

Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46

  Puente написав:Ну - якщо вже про повірку мова зайшла - то це повністю вина наших законодавців . Електичні лічильники чиї - і хто за них відповідає ( ну крім форсмажорів з викраденням ) ? Чому водяні та теплові не на таких же умовах ? Запитання риторичне ...

Есть такое слово -- "допуски"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:26

Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34

Уверен, что счет пересчитают, и выставят адекватный.
Київтеплоенерго ведет себя неадекватно глупо, и это хорошо, и возможно поможет в будущем решить подобные инциденты не только с теплом, но и с водой, и с газом.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:46

Оплата коммунальных услуг

Чуток прочитав тему..
т.е. я , человек, платящий все налоги, должен жить в страхе и ужасе.. (заключить договор, в свое рабочее время), пройти поверку счетчиков ( в свое рабочее время), заключить прямой договор (в свое рабочее время, со всеми, бл, компаниями) заплатить деньги, и оплатить счет?? типа 53 тыс.грн... потому что:
1. из дома 100 квартир, договор заключили 75... ( в лучшем случае)
2. показания счетчиков передали 50..( в лучшем случае )
3. потребление разделил на всех 100
4. 50 получили по счетчикам, 50 по среднему...
А в чем среднее???
У кого то батерии оключены все, у кого то работают все...просто не заключили договор и имеют возможность обогреваться.
idavydova
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:01

  Igorten написав:Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.

Для домов без домового счетчика -- так и делается. Если домовой счетчик есть -- кому какое дело что там у соседей? -- есть конкретный небаланс.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03

  idavydova написав:Чуток прочитав тему..
т.е. я , человек, платящий все налоги, должен жить в страхе и ужасе.. (заключить договор, в свое рабочее время), пройти поверку счетчиков ( в свое рабочее время), заключить прямой договор (в свое рабочее время, со всеми, бл, компаниями) заплатить деньги, и оплатить счет?? типа 53 тыс.грн... потому что:
1. из дома 100 квартир, договор заключили 75... ( в лучшем случае)
2. показания счетчиков передали 50..( в лучшем случае )
3. потребление разделил на всех 100
4. 50 получили по счетчикам, 50 по среднему...
А в чем среднее???
У кого то батерии оключены все, у кого то работают все...просто не заключили договор и имеют возможность обогреваться.

Нужно было читать не "чуток": потребление разделили на 25. Жить в страхе и ужасе -- не обязательно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16

  civ написав:Та же ситуация, никто не живет в квартире последние 3 года, подошла к концу поверка счетчиков за гор воду, ничего не предупредив начали насчитывать по 3тыс. Неработающие счетчики поверку не прошли !!!.... Установил новые, уже 2й месяц !!! киевтеплоенерго регистрирует их... А за это время долг по горячей воде 4 значными суммами растет.

А кто вас должен был предупреждать? Как бы счетчики - это в первую очередь вас должны волновать, а не киевэнерго или водоканал.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:32

Есть закон, есть методика. Другого закона пока нет и утвержденной методики тоже, так что прийдется платить: нет юридических моментов чтобы не платить.
Мне точно так же по газу сказали: пофиг, что вы в прошлом году потребили ноль, будьте добры платить за транспортировку по 140грн ежемесячно, даже если и не пользуетесь. Вот если бы вы потребили в прошлом году 1-2 куба, пусть фиктивно, то и транспортировка бы стоила 1грн в месяц. Вот где тупизм! С другой стороны, кто-то хорошо поднялся на воздухе. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:01

  _hunter написав:
  zloy_ukr написав:_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 :mrgreen: вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги , а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.

Это какая-то древняя версия закона. Последняя/текущая версия:
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором


А дальше сил не хватило дочитать? 8)
Сразу там ниже, куда яснее уж, написано:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про метрологію та метрологічну діяльність
Документ 1314-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.

{Абзац перший частини четвертої статті 17 в редакції Законів № 2119-VIII від 22.06.2017, № 2189-VIII від 09.11.2017}

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.

Там же в Законе:
статья 1
22) *суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України;

Из этого понятно, что:
За электро- и газовые счетчики - обязанность своевременной поверки возложена на поставщика услуги, поверка проводится за счет поставщика услуги.
Тепловые и водо- счетчики - обязанность своевременной поверки возложена на субъекта хозяйствования, поверка проводится за счет потребителя услуги.

Из вышеприведенного понятно, что следить за сроками поверки и отвечать за нее законодательством не отнесено к обязанностям потребителей услуг, а возложено на субъекта хозяйствования. Что значит, что начисления потребителю "по разнице температуры в больнице" на основании того, что вовремя не поверен счетчик - не законны :!:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:01

EKO Абсолютно правильно.
Для повноти - ще абзац з "Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду" (п. 5.5.4.)
- виконати ремонтно-профілактичні роботи на приладах обліку та регулювання теплової енергії та їх повірка;
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 25 лют, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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zloy_ukr
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