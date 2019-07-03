Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...

Есть такое слово -- "допуски"...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:46
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:26
Во всей этой ситуации непонятно другое. Полно квартир и домов без счетчика, в этом случае есть некий норматив на площадь. Почему не берется для данной гражданки такой норматив, а потом вычисляется по всем потребителям, мне не понятно. Или тем кто писал данные методики в голову не пришло что у кого то может не быть счетчика при горизонтальной разводке ? С одной стороны не поставить при возможности таки глупо, но не предусмотреть такой ситуации то же ...., случаи то разные бывают.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:34
Уверен, что счет пересчитают, и выставят адекватный.
Київтеплоенерго ведет себя неадекватно глупо, и это хорошо, и возможно поможет в будущем решить подобные инциденты не только с теплом, но и с водой, и с газом.
Гончарука - у відставку!
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:46
Оплата коммунальных услуг
Чуток прочитав тему..
т.е. я , человек, платящий все налоги, должен жить в страхе и ужасе.. (заключить договор, в свое рабочее время), пройти поверку счетчиков ( в свое рабочее время), заключить прямой договор (в свое рабочее время, со всеми, бл, компаниями) заплатить деньги, и оплатить счет?? типа 53 тыс.грн... потому что:
1. из дома 100 квартир, договор заключили 75... ( в лучшем случае)
2. показания счетчиков передали 50..( в лучшем случае )
3. потребление разделил на всех 100
4. 50 получили по счетчикам, 50 по среднему...
А в чем среднее???
У кого то батерии оключены все, у кого то работают все...просто не заключили договор и имеют возможность обогреваться.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:01
Для домов без домового счетчика -- так и делается. Если домовой счетчик есть -- кому какое дело что там у соседей? -- есть конкретный небаланс.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:03
Нужно было читать не "чуток": потребление разделили на 25. Жить в страхе и ужасе -- не обязательно.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:16
А кто вас должен был предупреждать? Как бы счетчики - это в первую очередь вас должны волновать, а не киевэнерго или водоканал.
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:32
Есть закон, есть методика. Другого закона пока нет и утвержденной методики тоже, так что прийдется платить: нет юридических моментов чтобы не платить.
Мне точно так же по газу сказали: пофиг, что вы в прошлом году потребили ноль, будьте добры платить за транспортировку по 140грн ежемесячно, даже если и не пользуетесь. Вот если бы вы потребили в прошлом году 1-2 куба, пусть фиктивно, то и транспортировка бы стоила 1грн в месяц. Вот где тупизм! С другой стороны, кто-то хорошо поднялся на воздухе.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:01
А дальше сил не хватило дочитать?
Сразу там ниже, куда яснее уж, написано:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про метрологію та метрологічну діяльність
Документ 1314-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2019
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
{Абзац перший частини четвертої статті 17 в редакції Законів № 2119-VIII від 22.06.2017, № 2189-VIII від 09.11.2017}
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
Там же в Законе:
статья 1
22) *суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України;
Из этого понятно, что:
За электро- и газовые счетчики - обязанность своевременной поверки возложена на поставщика услуги, поверка проводится за счет поставщика услуги.
Тепловые и водо- счетчики - обязанность своевременной поверки возложена на субъекта хозяйствования, поверка проводится за счет потребителя услуги.
Из вышеприведенного понятно, что следить за сроками поверки и отвечать за нее законодательством не отнесено к обязанностям потребителей услуг, а возложено на субъекта хозяйствования. Что значит, что начисления потребителю "по разнице температуры в больнице" на основании того, что вовремя не поверен счетчик - не законны
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:01
EKO Абсолютно правильно.
Для повноти - ще абзац з "Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду" (п. 5.5.4.)
- виконати ремонтно-профілактичні роботи на приладах обліку та регулювання теплової енергії та їх повірка;
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 25 лют, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Гончарука - у відставку!
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