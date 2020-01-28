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Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:03
_hunter написав:
Нужно было читать не "чуток": потребление разделили на 25. Жить в страхе и ужасе -- не обязательно.
Можно вообще не читать. И так понятно, с каждым днем закручиваются гайки. С людей выжимают последнее, причем по большей части за несуществующие или не наданные услуги. Юридической силы в судах гражданин не имеет. На лицо рейдерство под прикрытием закона. Можно уже ничего не боятся, абсолютно. Хотя расчет именно на это. Там где методом давления на гражданина есть страх ничего не построить. Дно.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:28
Во-первых -- стоилобы только релевантные цитаты привести.
Во-вторых -- а понять прочитанное аналогично сил не хватило? -- это же буквально парой слов назад
EKO написав: _hunter написав: zloy_ukr написав:_hunter
в Законі України про комерційний облік , та Закону про метрологію і метрологічну діяльність ст 17 п 3 вчасна повірка лічильника води і тепла покладається на надавача послуги
, а оплата за повірку покладається на отримувача послуг з можливою розстрочкою на 5 років.
Это какая-то древняя версия закона. Последняя/текущая версия:
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків
за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.[/i]
Из вышеприведенного понятно, что ...
Мало кто знает, похоже, но индивидуальные счетчики воды/тепла _використовуються_ "для здійснення комерційних розрахунків".
Соответственно из вышеприведенного понятно, что "вышеприведшему" ничего не понятно...
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_hunter
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:43
ruvex написав: _hunter написав:
Нужно было читать не "чуток": потребление разделили на 25. Жить в страхе и ужасе -- не обязательно.
Можно вообще не читать. И так понятно, с каждым днем закручиваются гайки. С людей выжимают последнее, причем по большей части за несуществующие или не наданные услуги. Юридической силы в судах гражданин не имеет. На лицо рейдерство под прикрытием закона. Можно уже ничего не боятся, абсолютно. Хотя расчет именно на это. Там где методом давления на гражданина есть страх ничего не построить. Дно.
Поменьше пафоса.
Эта особа на всю страну заявила о наличии "черных" доходов.
После ее слов в интервью "у меня официальная зарплата 3к" -- ее тупо нужно тащить в НАБУ с двумя вопросами: "а неофициальная -- сколько?" и "а квартиру (там 4 комнаты, вроде?) на какие шиши купить удалось?"
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_hunter
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12
_hunter
таких "особ" в Киеве - 10...15% . И пока они молчат - нормально, а заговорили - сразу "черный" доход.
Гончарука - у відставку!
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zloy_ukr
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:27
Если кто не знает, общеквартиные счетчики могут устанавливаться только при согласии ВСЕХ жильцов дома!
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travi-ata
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Додано: Сер 26 лют, 2020 12:06
Они согласились "по-пацански" порешать с этим конкретным случаем, вытекшим в СМИ... Что делать остальным, кто попал в такую ситуацию? Ссылаться в суде на пацанское решение как прицидент? У меня счёт на 23000 грн за Янв 2019 по той же причине. Интересно, что подобные начисления начали возникли только при переходе на теплоэнерго (с отопительного сезона 2018). Методика на которую они официально ссылаются от 2005 года была неверно внедрена предыдущими сервисным компаниями или, все таки киевтеплоэнерго? Видимо проверка алгоритма начисления крайне не желательна и выявит ошибки имплементации и пересчёт, явно не в пользу киевтеплоэнерго!
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forig058
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Додано: Сер 26 лют, 2020 13:19
forig058 написав:
Они согласились "по-пацански" порешать с этим конкретным случаем, вытекшим в СМИ... Что делать остальным, кто попал в такую ситуацию? Ссылаться в суде на пацанское решение как прицидент? У меня счёт на 23000 грн за Янв 2019 по той же причине. Интересно, что подобные начисления начали возникли только при переходе на теплоэнерго (с отопительного сезона 2018). Методика на которую они официально ссылаются от 2005 года была неверно внедрена предыдущими сервисным компаниями или, все таки киевтеплоэнерго? Видимо проверка алгоритма начисления крайне не желательна и выявит ошибки имплементации и пересчёт, явно не в пользу киевтеплоэнерго!
Посоветовали же выше - "поменьше пафоса". В этом весь пересичный - его дожимают, а он вставляет кляп в задний проход.
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