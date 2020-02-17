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Міжбанк: обсяг розміщень
ОВДП буде найістотнішим...

Міжбанк: обсяг розміщень ОВДП буде найістотнішим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:26

Міжбанк: обсяг розміщень ОВДП буде найістотнішим...

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок обіцяють бути найцікавішим днем на валютному ринку цього тижня. Основні "мотиватори" для формування курсового тренда в порівнянні з понеділком не змінилися, але ступінь їх впливу перерозподілилася.

Дивися повний текст Міжбанк: обсяг розміщень ОВДП буде найістотнішим чинником при курсоутворенні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:26

пирамида ОВГЗ продолжается!!!
hoyinuyo
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:06

Межбанк: объем размещений ОВГЗ будет самым существенным фактором при курсообразовании

если это так,то все плохо.
ибо все напуганы короновирусом и будут уходить в более надежные бумаги.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:14

Как будем отдавать?
Галина441
 
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