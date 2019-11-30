Chevrolet почав продавати в Китаї свій перший електромобіль - кросовер Chevrolet Menlo. Його ціна становить от 159 900 юанів (приблизно 21 000 євро).
Дивися повний текст Почалися продажі електромобіля Chevrolet Menlo.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 13:32
Почалися продажі електромобіля Chevrolet Menlo
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Дивися повний текст Почалися продажі електромобіля Chevrolet Menlo.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:44
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