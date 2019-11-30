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Почалися продажі
електромобіля Chevrolet Menlo

Почалися продажі електромобіля Chevrolet Menlo
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:32

Почалися продажі електромобіля Chevrolet Menlo

Пропонуємо до обговорення:
Chevrolet почав продавати в Китаї свій перший електромобіль - кросовер Chevrolet Menlo. Його ціна становить от 159 900 юанів (приблизно 21 000 євро).

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:32

13,1 110кв эт на 13 кв 400 км проезжает? Дайте 2
donperenon7
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:44

  donperenon7 написав:13,1 110кв эт на 13 кв 400 км проезжает? Дайте 2

Енергоспоживання: 13,1 кВт*год/100 км
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:56

Шевроле менло

На 100км тратится обычно 20квтч и никак не меньше.
my_nokia
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:57

20евтч на сотню .. про 13 забудьте.
Это велик мож на 14 квтч ехать
my_nokia
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:10

Бред сивоойкабылы
toyo444ak
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:31

Думаю - чем же он мне так сильно кроссовер напоминает...Точно! Элементами купе!
Аффтору премию!!!
lad141075
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 19:19

Это скорее универсал, выглядящий как паркетник. Но соотношение цена-качество впечатляет, если конечно китайцы не приврали.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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