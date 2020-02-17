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Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні
– технічний транзитний...

Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15

Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на «Форумі реформ», що проходить у Києві 25 лютого, розповів прем’єр-міністр.

Дивися повний текст Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний рахунок.
R2
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Другими словами - пенсии обрежут по максимуму
awes
 
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обрезать ничего не будут, а вот разобраться чем занимается и нужен ли штат ПФ надо
alekc_sizov
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