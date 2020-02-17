Про це на «Форумі реформ», що проходить у Києві 25 лютого, розповів прем’єр-міністр.
Дивися повний текст Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний рахунок.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук: Пенсійний фонд сьогодні – технічний транзитний рахунок.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:37
обрезать ничего не будут, а вот разобраться чем занимается и нужен ли штат ПФ надо
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