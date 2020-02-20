Ринок акцій США знижується слідом за азіатськими і європейськими торговельними майданчиками.
Дивися повний текст Світові фондові ринки впали через коронавірус.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22
Світові фондові ринки впали через коронавірус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світові фондові ринки впали через коронавірус.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23
Внимательно читаем последнее предложение в статье!
Убеждаемся что Украине кризис нипочём, она с 2013 мать всех кризисов...
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