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Світові фондові ринки
впали через коронавірус

Світові фондові ринки впали через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:22

Світові фондові ринки впали через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Ринок акцій США знижується слідом за азіатськими і європейськими торговельними майданчиками.

Дивися повний текст Світові фондові ринки впали через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23

Внимательно читаем последнее предложение в статье!
Убеждаемся что Украине кризис нипочём, она с 2013 мать всех кризисов...
straponesa
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