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У Кабміні пояснили, що буде з боргами, взятими при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не збирається робити ніяких дій щодо випущених в ході реструктуризації 2015 року ВВП-варантів і не бачить виходить від них загрози для бюджету в короткостроковій перспективі.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, що буде з боргами, взятими при ексміністрі фінансів Яресько
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24
Мдя, печальненько((((((((((((((
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