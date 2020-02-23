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У Кабміні пояснили, що буде
з боргами, взятими при...

У Кабміні пояснили, що буде з боргами, взятими при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:23

У Кабміні пояснили, що буде з боргами, взятими при...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін не збирається робити ніяких дій щодо випущених в ході реструктуризації 2015 року ВВП-варантів і не бачить виходить від них загрози для бюджету в короткостроковій перспективі.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, що буде з боргами, взятими при ексміністрі фінансів Яресько.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:24

Мдя, печальненько((((((((((((((
Галина441
 
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