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Як перехід на кіловати змінить
суми в платіжках за газ

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

Пропонуємо до обговорення:
Тому в Україні пропонують перевести облік газу з кубометрів в кіловати.

Дивися повний текст Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27

По логике - это не должно никак ни на что повлиять. Но зная украинские реалии - сумма к оплате вырастет. Гончарук ведет себя как глухая говорящая голова, без зубов.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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