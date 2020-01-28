Тому в Україні пропонують перевести облік газу з кубометрів в кіловати.
Дивися повний текст Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27
Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27
По логике - это не должно никак ни на что повлиять. Но зная украинские реалии - сумма к оплате вырастет. Гончарук ведет себя как глухая говорящая голова, без зубов.
Гончарука - у відставку!
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:40
и кто проверит и как проверит и как проверить того кто проверил ? Мутная тема.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 25 лют, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 14:41
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:51
Переоборудование будет стоить миллиарды. А каклорийность газа известная, в отчётах нафтогаза по областям видна.
В общем, задорого получим ничто.
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:54
мозги не надо промывать людям,,только замена счетчиков приведет к правильности потребления газа,,в платежках и сейчас перекручивают на киловатты,что то платить меньше не стали,,вот только менять они не хотят,покажите где есть такое в мире,чтобы счетчик стоял один,а считали другое,это специальные калорийные счетчики,,за свой счет их попробуй установить,проблемка
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