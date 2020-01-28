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Як перехід на кіловати змінить
суми в платіжках за газ

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27

Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ

Пропонуємо до обговорення:
Тому в Україні пропонують перевести облік газу з кубометрів в кіловати.

Дивися повний текст Як перехід на кіловати змінить суми в платіжках за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:27

По логике - это не должно никак ни на что повлиять. Но зная украинские реалии - сумма к оплате вырастет. Гончарук ведет себя как глухая говорящая голова, без зубов.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:40

Кубометры газа с вашего счетчика будут просто переводиться в киловатты. Для этого будут определять теплоту сгорания газа.
и кто проверит и как проверит и как проверить того кто проверил :) ? Мутная тема.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 25 лют, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:41

  zloy_ukr написав: Гончарук ведет себя как глухая говорящая голова, без зубов.

а почему без зубов?
или что бы сделать импланты надо торговать оружием ?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:51

Переоборудование будет стоить миллиарды. А каклорийность газа известная, в отчётах нафтогаза по областям видна.
В общем, задорого получим ничто.
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:52

Газ - средство обдирания населения властью.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:54

мозги не надо промывать людям,,только замена счетчиков приведет к правильности потребления газа,,в платежках и сейчас перекручивают на киловатты,что то платить меньше не стали,,вот только менять они не хотят,покажите где есть такое в мире,чтобы счетчик стоял один,а считали другое,это специальные калорийные счетчики,,за свой счет их попробуй установить,проблемка
balaks
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:16

То,что газ разный- факт. На востоке страны- газ непойми какого цвета последние лет 5. И теплоотдача его слабая. Раньше чайник закипал в разы быстрее.
maryon19_02_1987
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:27

Это такая же муть, как тарифы на доставку. Кто, как посчитал, какие накладные расходы влепил - ни кто не знает. На защиту Государства рассчитывать не приходится. Вот и получается в " бедном" киеве - копейки, для периферии -пару рублей.
richard_martinyak
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